Їх можна передати Україні згідно з бюджетною поправкою, ухваленою у грудні 2022 року.

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд у середу санкціонував перше передання конфіскованих російських активів Україні з метою відбудови.

Як повідомляє Reuters, це будуть кошти російського олігарха Костянтина Малофєєва, які конфіскував суд США через звинувачення в ухилянні від санкцій. Їх можна передати Україні згідно з бюджетною поправкою, ухваленою у грудні 2022 року.

"Хоча це перше передання Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, воно не буде останнім", - заявив генпрокурор США Меррік Гарленд.

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Заморожені активи РФ - останні новини

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну і масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з цим вторгненням, оперативна група "Російські еліти, довірені особи та олігархи" (REPO) заблокувала або заморозила активи росіян, які потрапили під санкції. Як йдеться в повідомленні Мінфіну США, були заморожені або арештовані активи на суму понад 58 мільярдів доларів.

У квітні стало відомо, що в Штатах розглядають можливість скерування російських активів на відновлення інфраструктури в Україні. Для цього можуть залучити $300 мільярдів Центробанку Росії, заблокованих у США та інших країнах.