При цьому зазначається, що у Штатах досі не знають цілей української операції в Курській області

Сполучені Штати Америки дозволяють Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях в Курській області, "щоб захиститися від атак із цього прикордонного регіону". Відповідну заяву зробила заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

"Ми підтримуємо Україну в тому, що їй зараз потрібно на полі бою. Ми починаємо краще розуміти, що роблять українці в Курську. Наша політика дозволяє їм брати участь у таких контрударах. Але ми все ще підтримуємо Україну в тому, що їй потрібно на полі бою, це не зміниться", – заявила вона.

Сінгх додала, що США продовжують підтримувати Україну і політика Вашинштона "дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських атак із цього прикордонного регіону, а цей прикордонний регіон включає Курську область, включає кордон Сумської області. І вони захищають себе від російських атак в рамках цього регіону".

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При цьому зазначається, що у Штатах досі не знають цілей української операції в Курській області. Представниця Пентагону згадала заяву президента Зеленського про те, що наступ покликаний створити буферну зону.

За словами Сінгх, у Пентагона все ще є питання щодо того, як Курська операція "вписується у стратегічні цілі на полі бою" для ЗСУ. При цьому зауважила, що створення буферної зони означатиме побудову декількох оборонних ліній.

Використання західної зброї в Курській області РФ

22 серпня українські захисники завдали потужного удару високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області. За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, було уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ.

Раніше The Times писало, що Україна знищила мости в Курській області західними ракетними системами. Так, Сили оборони використовують американські системи HIMARS для знищення мостів, понтонів та інженерного обладнання військ РФ.

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