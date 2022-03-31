Сторони домовилися продовжувати скоординовані зусилля з метою ізолювати Російську Федерацію на світовій арені.

Заступник держсекретаря США Уенді Шерман обговорила з представниками Франції, Німеччини, Італії та Великобританії запровадження додаткових санкцій проти Росії та Білорусі з метою їх міжнародної ізоляції.

Про це повідомив керівник прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Голос Америки.

За його словами, в бесіді брали участь генеральні секретарі МЗС Франції, Італії, ФРН і заступник міністра закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

"Група обговорила подальші заходи щодо притягнення Російської Федерації та Білорусі до відповідальності за цю війну, розпочату за їх бажанням, а також необхідність того, щоб всі країни, включаючи КНР, утримувалися від надання матеріальної підтримки Росії", - йдеться в заяві.

Крім того, сторони підкреслили "гуманітарну ситуацію, що погіршується в Україні" і обговорили наслідки військового конфлікту "для глобальної продовольчої безпеки".

"Сторони домовилися продовжувати скоординовані зусилля з метою ізолювати Російську Федерацію на світовій арені", - наголошується в заяві.

Шерман також "підтвердила підтримку Сполученими Штатами дипломатичних зусиль України щодо досягнення припинення вогню".

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