Заступник держсекретаря США Уенді Шерман обговорила з представниками Франції, Німеччини, Італії та Великобританії запровадження додаткових санкцій проти Росії та Білорусі з метою їх міжнародної ізоляції.
Про це повідомив керівник прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Голос Америки.
За його словами, в бесіді брали участь генеральні секретарі МЗС Франції, Італії, ФРН і заступник міністра закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
"Група обговорила подальші заходи щодо притягнення Російської Федерації та Білорусі до відповідальності за цю війну, розпочату за їх бажанням, а також необхідність того, щоб всі країни, включаючи КНР, утримувалися від надання матеріальної підтримки Росії", - йдеться в заяві.
Крім того, сторони підкреслили "гуманітарну ситуацію, що погіршується в Україні" і обговорили наслідки військового конфлікту "для глобальної продовольчої безпеки".
"Сторони домовилися продовжувати скоординовані зусилля з метою ізолювати Російську Федерацію на світовій арені", - наголошується в заяві.
Шерман також "підтвердила підтримку Сполученими Штатами дипломатичних зусиль України щодо досягнення припинення вогню".