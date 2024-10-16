Також президенти США та України обговорять засідання "Рамштайн", яке має відбутися наступного місяця.

Сполучені Штати Америки незабаром повідомлять про новий пакет військової допомоги для України. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

Також вона зазначила, що президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський не матимуть зустрічі в Європі на цьому тижні, проте будуть говорити телефоном.

За її словами, США мають продовжувати співпрацювати з Україною для захисту демократичних цінностей у світі.

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"На цій ноті президент Байден поговорить з президентом Зеленським незабаром, якщо ще не зробив цього, і оголосить про новий значний пакет безпекової допомоги для України в рамках наших постійних зусиль, спрямованих на посилення підтримки США України в її боротьбі проти російської агресії", - підкреслила Жан П'єр.

Речниця Білого дому додала, що Байден і Зеленський під час телефонної розмови говоритимуть про засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, яка має відбутися у наступному місяці. Щодо зустрічі обох президентів, вона уточнила:

"Вони не матимуть можливості зустрітися, поки він (президент США) буде у Європі, і це одна з причин, чому президент (Джо Байден) дзвонить йому (Зеленському) завчасно".

США і Україна - останні новини

Раніше постійна представниця США при НАТО посол Джуліанн Сміт заявила, що позиція США щодо застосування Україною американського озброєння для ударів по території РФ залишається незмінною. За її словами, Сполучені Штати надають всю необхідну підтримку для того, аби Україна захищала свої території.

Також вона зазначила, що Україна точно стане членом НАТО, проте наразі альянс перебуває не на тому етапі, коли йдеться про надання запрошення щодо вступу найближчим часом.

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