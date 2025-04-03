Однак у США є умова щодо кожної країни в НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США залишаться в НАТО. Однак вони вимагатимуть від усіх країн Північноатлантичного Альянсу взяти на себе зобов'язання у збільшенні військових витрат до 5% ВВП. Про це він сказав, прибувши до Брюсселя з послом США в НАТО Метью Вітакером для переговорів із союзниками, пише Fox News.

Повідомляється, що прибуття Рубіо відбувається на тлі зростаючого занепокоєння європейських країн і Канади з приводу прагнення президента США Дональда Трампа зблизитися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, який, у свою чергу, сприймає НАТО як загрозу.

ЗМІ також пише, що ситуацію між союзниками ускладнили нові тарифи, введені Трампом 2 квітня. За день до приїзду Рубіо президент підписав указ про мінімальний тариф у 10% на весь імпорт.

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Міністр оборони США Піт Хегсет попередив, що головні безпекові пріоритети США - це Азія і власні кордони, тому Європа очікує роз'яснень про те, наскільки масштабним буде виведення американських військ і як швидко воно може відбутися.

Європа готується до "перерозподілу тягаря"

Європейські країни і Канада вже розробляють плани щодо посилення власної оборони, щоб заповнити можливий дефіцит безпеки в разі виведення військ і техніки США.

Європейські союзники сподіваються, що Рубіо пояснить плани адміністрації Трампа і представить дорожню карту, яка чітко окреслить терміни і подальші кроки. Це дасть змогу узгодити плани і використовувати європейські сили для компенсації втрат.

Новий посол США в НАТО Метью Вітакер, зі свого боку, заявив, що альянс стане ще сильнішим і ефективнішим під керівництвом Трампа.

"Життєздатність НАТО залежить від того, щоб кожен союзник вносив свою справедливу частку", - зазначив він. І підтвердив прихильність США принципу колективної безпеки НАТО, який свідчить, що атака на одного союзника розглядається як атака на всіх.

Інші новини про США і НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що НАТО може не залишитися у своєму нинішньому вигляді у світлі висловлювань Трампа. Про це заявляв Фрідріх Мерц - майбутній канцлер Німеччини. "Я ніколи б не подумав, що мені доведеться сказати щось подібне на телепередачі, але після висловлювань Дональда Трампа минулого тижня. Стає зрозуміло, що цей уряд не надто піклується про долю Європи", - сказав він.

Крім того, Маск підтримав вихід Сполучених Штатів із НАТО та ООН. Це сталося на тлі того, що Росія на переговорах в Ер-Ріяді вимагала від США вивести сили НАТО зі Східної Європи.

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