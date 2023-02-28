Позбавлятися від нього не в інтересах українців, відзначили в Пентагоні.

Сполучені Штати Америки не знайшли жодних доказів того, що зброя, яку вони передавали Україні, покинула її межі.

"Замість цього ми бачимо, що передові підрозділи України щодня ефективно використовують допомогу в забезпеченні безпеки на полі бою", - заявила помічник Міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валланде, пише CNN.

Вона додала, що Штати адаптували свої методи підзвітності до умов бойових дій, щоб уникнути ризику незаконного відволікання уваги.

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У той же час ругой високопоставлений представник Пентагону, генерал-лейтенант Дуглас Сімс, заявив, що повідомлень про зникнення зброї з України немає, і позбавлятися її не в інтересах українців.

Аудит американської допомоги Україні

У США активно обговорювалося питання необхідності додаткового аудиту допомоги, яку вони надають українській армії.

Восени повідомлялося, що американські військові проводять виїзні інспекції в Україні. Пізніше журналісти повідомили, що у президента Джо Байдена можуть створити спеціальний додаток для нагляду за допомогою Україні.

Нещодавно стало відомо, що Штати хочуть направити частину аудиторів і слідчих в Україну, щоб вони проводили всебічний нагляд за наданою допомогою.

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