Західні розвідники не розуміли, яку мету переслідує "кухар Путіна".

Представники розвідки США вважають, що глава "Вагнера" Євген Пригожин вже досить давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву. При цьому неясно було, якою буде кінцева мета.

Видання CNN пише, що на початку тижня співробітники розвідки поінформували лідерів Конгресу, відомих як "Банда восьми", про переміщення Вагнера і накопичення обладнання поблизу Росії, сказали двоє з джерел. Представники американської і західної розвідки бачили ознаки того, що Пригожин готувався до такого кроку, заявили один представник західної розвідки і ще одна людина, знайома з розвідкою.

Чиновник сказав, що вони вважають заяви Пригожина про брак боєприпасів для операцій в Україні навмисним обманом, щоб допомогти закласти основу для потенційного військового виклику російському керівництву. Джерело, знайоме з розвідкою, сказало, що "все сталося дуже швидко", і було важко зрозуміти, наскільки серйозно Пригожин ставився до погроз російським військовим і куди він направить свої війська.

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У ніч на 24 червня 2023 року найманці ПВК"Вагнер" рушили в бік Москви. При цьому Євген Пригожин заявив, що має намір "зупинити" військове керівництво Росії.

Правда, похід на столицю РФ був недовгий. Вже ввечері в цей же день Пригожин оголосив, що розгортає "вагнерівців" у бік польових таборів.

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