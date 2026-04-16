США оголосили нові санкції проти Ірану

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про запровадження нових санкцій проти Ірану.

Як повідомляє CNN, обмеження торкнуться понад двох десятків осіб, компаній та суден, які, як стверджується, причетні до експорту іранської нафти та природного газу.

У Мінфіні США наголошують, що суб’єкти, які потрапили під санкції, входять до мережі під керівництвом Мохаммеда Хоссейна Шамхані. Його батько був головним політичним радником ліквідованого під час ударів по Ірану верховного лідера країни – аятоли Алі Хаменеї.

Обмеження торкнуться дев'ятьох суден, серед яких танкери для перевезення нафти та скрапленого газу. Крім того, заходи спрямовані проти кількох компаній, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У матеріалі сказано, що раніше адміністрація Трампа вже запроваджувала санкції проти частини величезної судноплавної імперії Шамхані. Зокрема, в липні під обмеження потрапили понад 115 осіб, організацій та суден.

Раніше міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент заявив, що у Вашингтоні посилюють підхід до нафти іранського походження. За його словами, Штати сподіваються, що Китай припинить купувати енергоносії в Ірану – два банки КНР вже отримали попередження про загрозу запровадження вторинних санкцій.

Раніше Reuters писало, що США можуть розморозити частину іранських активів, які зберігаються за кордоном. Йдеться, зокрема, про активи в Катарі. Згодом представник Білого дому заявив, що повідомлення про схвалення Штатами розмороження іранських активів є неправдивими.

