США не продовжуватимуть дозвіл на продаж російської нафти, – міністр фінансів

Крім того, у Вашингтоні посилюють підхід і до нафти іранського походження.

Сполучені Штати Америки не продовжуватимуть дозвіл на продаж російської нафти, введений після блокади Ормузької протоки Іраном.

Таку заяву зробив на брифінгу міністр фінансів США Скотт Бессент. За його словами, у Вашингтоні посилюють підхід і до нафти іранського походження.

Штати розраховують, що Китай перестане купувати іранську нафту. Два банки КНР вже отримали відповідні попередження.

"Якщо ми зможемо довести, що іранські гроші проходять через ваші рахунки, ми готові застосувати вторинні санкції", – зазначив Бессент.

Крім того, Сполучені Штати погрожують санкціями й іншим країнам за купівлю нафти з Ірану або зберігання іранських коштів у своїх банках.

Санкції проти Росії

Раніше видання Politico писало, що США відновили санкції проти російської нафти. Термін дії винятку на поставки сировини, введеного на тлі блокування Ормузької протоки, закінчився цими вихідними. Однак помічник сенатора-демократа, який побажав залишитися анонімним, стверджує, що тепер російські посередники будуть активніше завантажувати нафту на танкери в очікуванні "чергового виграшу".

Водночас США продовжили дозвіл на роботу заправок "Лукойла" за межами Росії. Також було видано окрему ліцензію на операції з нафтопереробними активами компанії в Болгарії.

Вас також можуть зацікавити новини: