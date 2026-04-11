США готові віддати Ірану заморожені мільярди, - Reuters

Розблокування коштів може стати частиною домовленостей щодо безпеки в Ормузькій протоці.

Сполучені Штати погодилися розморозити частину іранських активів, які зберігаються за кордоном, зокрема в Катар. Про це повідомляють джерела Reuters, близькі до влади Ірану.

За словами співрозмовників, цей крок розглядається Тегераном як сигнал "серйозності" Вашингтона у переговорах, що проходять у Ісламабад.

Скільки грошей можуть повернути

Одне з джерел стверджує, що йдеться приблизно про 6 мільярдів доларів. Ці кошти були заморожені ще у 2018 році після відновлення санкцій США проти Ірану.

Гроші походять від продажу іранської нафти та спочатку зберігалися в банках Південної Кореї, а згодом були переведені до Катару в рамках обміну полоненими у 2023 році.

Умови розмороження

За даними джерел, можливе розблокування активів пов’язане з гарантіями безпеки судноплавства через Ормузьку протоку – один із ключових маршрутів світових поставок нафти.

Очікується, що це питання стане центральним на переговорах між сторонами.

Офіційного підтвердження від США наразі немає. Раніше Вашингтон наполягав, що ці кошти можуть використовуватися лише для гуманітарних потреб – зокрема на закупівлю ліків, продуктів та медичного обладнання.

Після атак 7 жовтня 2023 року, пов’язаних із угрупованням ХАМАС, адміністрація Джо Байден знову заморозила ці активи, заявивши про можливість повного блокування рахунків.

Оновлено о 13:38. Пред ставник Білого дому заявив, що повідомлення про схвалення розмороження іранських активів є неправдивими, передає Clash Report.

Домовленості відбуваються на тлі складних відносин між Іраном і США, які загострилися після виходу Дональда Трампа з ядерної угоди у 2018 році та відновлення санкцій.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у п'ятницю вирушив до Пакистану на переговори з Іраном щодо врегулювання ядерної суперечки та припинення війни.

