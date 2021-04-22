Тепер ініціатива спрямована на розгляд до Сенату, де її чекає опір з боку республіканців.

Палата представників Конгресу США вдруге за рік проголосувала за оголошення округу Колумбія 51-м штатом.

Рішення підтримали 216 законодавців, 208 проголосували проти, пише Голос Америки.

Видання зазначає, що в контрольованій демократами Палаті представників голоси розділилися по партійній лінії. Тепер ініціатива спрямована на розгляд до Сенату (верхня палата Конгресу), де на неї чекає опір з боку республіканців.

У Вашингтоні, округ Колумбія, значна частина населення підтримує демократів. Ставши штатом, округ, імовірно, обере двох сенаторів-демократів, що може змінити баланс сил у Сенаті, де зараз місця розділені порівну між двома партіями.

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Демократи, які десятиліттями домагаються визнання столиці США штатом, сподіваються, що їм вдасться втілити цей план в життя завдяки обранню Джо Байдена президентом і отриманню контролю над Сенатом і Палатою представників. Нових штатів у країні не з'являлося з 1959 року, коли Аляска і Гаваї були оголошені окремими штатами.

Демократи вважають, що визнання Вашингтона штатом виправить багатовікову несправедливість.

"Понад 700 тисяч громадян США платять федеральні податки, б'ються і вмирають у війнах, виступають в якості присяжних, але при цьому не мають права голосу в Сенаті або Палаті представників. Це втілення принципу "податки без представництва", - заявила конгресвуман Джен Шаковскі.

Новий штат пропонується назвати "Вашингтон, Співдружність Дугласа" на честь першого президента США Джорджа Вашингтона і відомого аболіціоніста Фредеріка Дугласа.

Сполучені Штати Америки: що відомо

США - держава в Північній Америці. США мають федеративну форму устрою, адміністративно діляться на 50 штатів, які є рівноправними суб'єктами Федерації, і Федеральний округ Колумбія. У їх підпорядкуванні також знаходиться ряд острівних територій (Пуерто-Ріко, Віргінські острови, Гуам та інші).

Кожен штат має свою конституцію, законодавчу, виконавчу та судову влади.

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Автор: Олександр Топчій