Офіційна Москва звинуватила США в "розгойдуванні" ситуації.

У Росії заявили, що приймуть "адекватні заходи реагування" у разі перекидання військових сил США у Прибалтику і Східну Європу. У Кремлі звинувачують Америку в "нагнітанні ситуації".

Про це заявив глава комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, передають "РИА Новости".

"Для нас - це, звичайно, тривожна інформація. Росія такі дії не залишить без відповіді і прийме адекватні заходи реагування на посилення загроз", - заявив глава комітету Держдуми.

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Нагадаємо, НАТО посилює присутність у Східній Європі через Росію. Країни НАТО переводять сили в стан бойової готовності і перекидають додаткові кораблі і винищувачі в країни Східної Європи.

Також президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення в країнах Східної Європи і Балтії декількох тисяч американських військовослужбовців, а також кораблів і авіації.

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