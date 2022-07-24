Посол пояснила, що це питання потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів.

США серйозно розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму через її дії в ході повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода" посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів...Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", - пояснила ситуацію Брінк.

Вона зазначила, що США запровадили "безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій" проти РФ.

"Разом з нашими партнерами та союзниками зі всього світу ми запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і ми продовжуватимемо це робити й надалі", – наголосила Брінк.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня спікер Палати представників Ненсі Пелосі виступила з вимогою до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму, у зворотному випадку Конгрес сам прийме таке рішення.

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