Це стосується громадян Росії, які здобули ступінь магістра або доктора в галузі науки, техніки або математики.

Президент США Джо Байден має намір переманити провідних російських вчених. Для цього США можуть спростити візові вимоги для міграції цінних фахівців.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел, у адміністрації Байдена готують скасування деяких візових вимог для російських висококваліфікованих вчених.

Однією з пропозицій, яку Білий дім включив у свій останній додатковий запит до Конгресу, є скасування правила, згідно з яким російські фахівці, які подають заяву на отримання робочої візи, повинні мати поточного роботодавця.

Це стосується громадян Росії, які здобули ступінь магістра або доктора в галузі науки, техніки або математики в США або за кордоном, йдеться у пропозиції.

Речник Ради національної безпеки підтвердив, що ці зусилля мають на меті послабити високотехнологічні ресурси Путіна в найближчій перспективі та підірвати інноваційну базу Росії в довгостроковій перспективі, а також принести користь економіці та національній безпеці США.

Зокрема, адміністрація Байдена хоче полегшити переїзд до США росіянам, які мають досвід роботи з напівпровідниками, космічними технологіями, кібербезпекою, передовим виробництвом, передовими обчисленнями, ядерною інженерією, штучним інтелектом, технологіями ракетного двигуна та іншими спеціалізованими науковими галузями.

Представники адміністрації Байдена заявили, що бачили значну кількість висококваліфікованих технологічних працівників, які втекли з Росії через обмежені фінансові можливості через санкції, які США та союзники запровадили після вторгнення Путіна на Україну.

Термін дії цього положення закінчиться через чотири роки. У законі про імміграцію та громадянство не буде змін щодо процесу перевірки, зборів чи інших правил.

Сполучені Штати та деякі з їхніх союзників також обговорювали в останні тижні надання захищеного статусу російським вченим, у тому числі тим, хто працює в CERN, Європейській організації ядерних досліджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден запропонував Конгресу закон про конфіскацію російських активів для України.

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