Раніше Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про конфіскацію пов'язаних з РФ активів для допомоги Україні.

Президент Джо Байден підготував законодавчу ініціативу, яка полегшить передачу конфіскованого майна підсанкційних росіян Україні.

Про це він заявив під час звернення у Вашингтоні.

"Я направляють до Конгресу цілий пакет пропозицій, який спрямований на протидію російським олігархам. Ми зробимо все, щоб позбавити їх грошей, які вони накопичили. Ці їхні розкішні будинки, нерухомість – те, що належить путінській клептократії. Ми знаємо, хто вони такі. Це нехороші люди. Ми знаємо, чим вони займаються", - сказав Байден.

Він наголосив, що Сполучені Штати повинні конфіскувати майно, пов’язане з оточенням Путіна.

"Будуть створені нові механізми для проведення вилучення і конфіскації цієї власності. Ми робимо все, щоби з продажу олігархічних активів виручені фонди скеровувалися напряму на ліквідацію збитків, завданих Україні", - пояснив американський глава.

Як писав УНІАН, крім того Байден також направив Конгресу запит на виділення Україні 33 мільярдів доларів допомоги, в тому числі військової у вигляді зброї.

Раніше Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про конфіскацію пов'язаних з РФ активів для допомоги Україні.

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