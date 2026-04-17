Україну підтримують: Свириденко розкрила деталі візиту в США

Прем'єр-міністр заявила про прогрес у роботі з МВФ щодо кредиту на суму $8 млрд.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко під час візиту до США заручилася підтримкою високопоставлених американських чиновників, зокрема міністра фінансів Скотта Бессента.

Свириденко розповіла Reuters, що використала зустріч із Бессентом, щоб донести позицію України про те, що санкції, введені проти Росії, не повинні бути послаблені, скасовані або відкладені.

"Бессент підтримує Україну і виступає на її захист", – сказала Свириденко.

Співпраця з МВФ

Вона також заявила про прогрес у роботі з МВФ щодо кредиту на суму $8 млрд і анонсувала візит делегації Фонду до Києва в травні. Вона сказала, що МВФ розуміє, що Україні в деяких випадках необхідна більша гнучкість, і готовий надати підтримку.

Допомога G7

Видання зазначило, що Україна також отримала довгоочікуваний імпульс завдяки заяві, опублікованій після зустрічі глав фінансових відомств країн "Великої сімки", які пообіцяли продовжувати допомогу Україні, зокрема допомагати їй підготуватися до наступної зими.

Про вибори в Угорщині

Свириденко висловила надію, що поразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині допоможе розблокувати введення 20-го антиросійського пакету санкцій Євросоюзу, а також виділення Україні кредиту на суму 90 млрд євро, який Угорщина заблокувала.

У зв'язку з цим вона зазначила, що це також може стати гарною новиною для "незворотного" прагнення України до вступу в ЄС. Тому зараз найвдаліший час для того, щоб прискорити процес вступу до Євросоюзу, висловила думку Свириденко.

США і Україна

22 березня міністр фінансів США Скотт Бессент говорив, що тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, яке США зробили на тлі кризи в Перській затоці, принесе Росії $2 млрд додаткових доходів.

8 квітня Свириденко заявляла, що ціни на пальне на АЗС в Україні мають знизитися з огляду на зниження вартості нафти на світовому ринку.

