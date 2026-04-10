Свириденко озвучила, скільки мало б коштувати дизельне пальне на АЗС

Прем'єрка зазначила, що Україна не може собі дозволити зменшити акциз чи ПДВ на пальне задля його здешевлення.

На сьогоднішній день вартість пального на АЗС економічно обґрунтована, а ціна на дизельне пальне могла б перевищити 100 гривень за літр. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час години запитань до уряду заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Що стосується паливного ринку. Це висококонкурентний ринок і ціна на стелі АЗС – це відзеркалення ситуації війни в Ірані. Після стабілізації на Близькому Сході ми можемо очікувати на цінову стабілізацію в Україні", - зазначила очільниця уряду.

Говорячи про нинішні ціни на пальне на АЗС, Свириденко підкреслила, що, виходячи з формули розрахунку вартості пального, дизель вже б мав би коштувати понад 100 гривень за літр.

"Якщо виходити з формули (розрахунку цін на АЗС, - УНІАН), то, станом на сьогодні, вартість (дизельного пального, – УНІАН) могла б вже перетнути позначку 100, але цього не відбулося", - зазначила прем’єрка.

Вона додала, що "Укрнафта" є орієнтиром для інших учасників ринку, фактично підтвердивши інформацію експертів, що ціни на АЗС інших гравців залежать і від зміни вартості пального на стелах державної компанії.

При цьому Свириденко дала зрозуміти, що Україна не може собі дозволити тимчасово обмежити чи прибрати акциз та ПДВ на пальне задля зниження роздрібних цін на нього, як це було зроблено в деяких країнах світу.

"Питання в тому, що в ситуації, коли ми стикаємося з великим дефіцитом, і ми дуже багато говорили з народними депутатами протягом цього тижня. У нас 52 мільярди доларів дефіцит бюджету цього року", - пояснила очільниця уряду.

Ціни на бензин в Україні - останні новини

8 квітня після обвалу світових цін на нафту прем’єр - міністерка Юлія Свириденко заявила, що розраховує на зниження цін на пальне у мережах АЗС після того, як "Укрнафта" знизила вартість палива на заправках.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін очікує на зниження вартості бензину та дизелю на 15 гривень в разі настання миру на Близькому Сході та розблокування Ормузької протоки.

