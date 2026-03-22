'Не маємо важелів': у США зізналися, скільки грошей подарували РФ, послабивши санкції

Міністр фінансів США продемонстрував свої математичні здібності в ефірі телебачення.

У Вашингтоні вважають, що тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, яке США зробили на тлі кризи в Перській затоці, принесе Росії загалом близько 2 мільярдів доларів додаткових доходів. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю NBC News.

Він зокрема наголосив, що пом’якшення санкцій стримало зростання глобальних цін на нафту, а отже буцімто і заробітки Росії.

"Що краще – Росія отримає більше грошей, якщо нафта подорожчає до $150 і вони отримають 70% від цього? Це $105. Чи якщо нафта залишиться нижче $100, і вони отримуватимуть менше грошей? Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, становить $2 мільярди – а це один день бюджету Російської Федерації", – пояснив Бессент.

На зауваження журналістки, що Росія взагалі б нічого не отримала, якби не пом’якшення санкцій, голова Мінфіну нагадав, що Москва усе одно продала би підсанкційну нафту Китаю.

"Ми не маємо жодних важелів впливу на Китай у цьому питанні. Якщо Китай хоче бути поганим гравцем… Тож давайте правильно оцінювати ситуацію", – додав Бессент.

Як писав УНІАН, Росія отримує несподівані додаткові доходи від нафти через різке зростання світових цін на тлі конфлікту на Близькому Сході. За підрахунками Financial Times, кожен день високих цін приносить російському бюджету близько 150 млн доларів додаткових надходжень, а загалом лише за перші два тижні війни в Перській затоці Москва заробила до 1,9 млрд доларів понад очікування.

За оцінками аналітиків, якщо бойові дії на Близькому Сході затягнуться до вересня, ціни на нафту можуть зрости до 150–200 доларів за барель, а загальні доходи РФ від енергоресурсів сягнуть майже 387 млрд доларів. При цьому безпосередньо до бюджету РФ потраплять додаткові 200 мільярдів доларів.

