Ціни на пальне на АЗС мають знизитися: Свириденко дала обнадійливий прогноз

За словами прем’єрки, "Укрнафта" вже почала знижувати ціни.

Ціни на пальне на АЗС в Україні мають знизитися з огляду на зниження вартості нафти на світовому ринку. Про це у своєму Telegram-каналі написала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі з головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким.

За її словами, "Укрнафта" вже почала знижувати ціни на пальне.

"Фіксуємо зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні. Державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала та розпочала зниження цін. При збереженні поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження", - зазначила очільниця уряду.

Свириденко розраховує, що інші великі мережі також почнуть знижувати ціни на пальне.

"Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури", - підкреслила прем’єрка.

Вона також дала зрозуміти, що пального в Україні вистачає.

"У березні забезпечено рекордні за останні 5 років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні", - підсумувала очільниця уряду.

Через війну на Близькому Сході та стрибок цін на нафту вартість пального на українських АЗС різко зросла. Зокрема, 7 квітня вартість дизельного пального, у середньому, зросла на 42 копійки, перевищивши позначку у 90 гривень за літр.

Втім на тлі заяви президента США Дональда Трампа про перемир’я на Близькому Сході, а також обіцянки Ірану розблокувати Ормузьку протоку ціни на нафту впали на понад 10 доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: