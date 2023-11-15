Це включає постачання снарядів для бойових вертольотів Apache, боєприпасів для знищення бункерів.

Пентагон таємно збільшує військову допомогу Ізраїлю, надсилаючи більше ракет з лазерним наведенням для бойових вертольотів Apache, а також 155-міліметрових снарядів, приладів нічного бачення, боєприпасів для руйнування бункерів і нових армійських транспортних засобів.

Як пише Bloomberg, постачання зброї в Ізраїль виходить за рамки широко розрекламованих поставок перехоплювачів "Залізний купол" і розумних бомб Boeing Co. І ці поставки продовжуються навіть на фоні спроб США переконати Ізраїль щодо уникнення жертв серед цивільного населення в секторі Газа.

Згідно з документом, з яким ознайомилося Bloomberg News, зброя вже доставляється або Міністерство оборони працює над тим, щоб зробити її доступною зі складів у США та Європі. Наприклад, станом на кінець жовтня було доставлено всі 36 тисяч снарядів до 30-мм гармат, 1800 боєприпасів M141 для знищення бункерів і щонайменше 3500 приладів нічного бачення.

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Представник Пентагону відмовився обговорювати подробиці, але Міністерство оборони заявило в заяві, що воно "використовує кілька напрямків — від внутрішніх акцій до промислових каналів США — щоб забезпечити Ізраїль засобами для захисту".

Зазначається, що ця допомога з безпеки продовжує надходити майже щодня.

Постачання артилерійських снарядів та інших боєприпасів викликало критику з боку неурядових організацій, які стверджують, що американські поставки дозволили Ізраїлю продовжити кампанію бомбардувань, що привело до численних жертв у секторі Газа.

Війна Ізраїлю та ХАМАС - позиція США

Раніше повідомлялося, що США намагаються чинити тиск на Ізраїль, оскільки великі жертви серед палестинського населення починають негативно позначатися на відносинах між арабськими країнами і Вашингтоном. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен дорікнув Ізраїлю за "занадто велику кількість убитих палестинців".

Водночас раніше ЗМІ повідомляли, що США планують передати Ізраїлю високоточні бомби на суму 320 мільйонів доларів, що, за словами експертів, говорить скоріше про те, що США підтримують продовження бомбардувань.

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