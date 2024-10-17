Випробування аеродинамічного гальмування дадуть змогу апарату швидко і непередбачувано змінювати свою орбіту, що може тимчасово перешкодити відстеженню його іншими країнами.

Секретний експериментальний космічний літак виконуватиме новий вид спеціалізованого гальмівного маневру під час повернення в атмосферу Землі. Про це оголосили Космічні сили США.

Секретний дистанційно керований космічний корабель X-37B був розроблений компанією Boeing для виконання невідомих цілей на службі Міністерства оборони США.

Хоча його місії засекречені, відомо, що він раніше служив платформою для перевірки впливу сонячної радіації на насіння, пише LiveScience.

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Зазначається, що у своєму маневрі літак братиме участь в "аерогальмуванні" - серії контрольованих спусків в атмосферу Землі, в яких корабель навмисно використовує аеродинамічний опір для зміни своєї орбіти, не споживаючи надто багато палива. Секретар ВПС Френк Кендалл сказав:

"Ця нова й ефективна серія маневрів демонструє прихильність Космічних сил досягненню новаторських інновацій під час виконання ними місій із забезпечення національної безпеки в космосі".

Випробування аеродинамічного гальмування дадуть змогу апарату швидко і непередбачувано змінювати свою орбіту, що може тимчасово перешкодити відстеженню його іншими країнами.

X-37B розпочав свою сьому місію в грудні 2023 року після запуску ракети SpaceX Falcon Heavy. За нею спостерігають як Космічні сили, так і Управління швидких можливостей Міністерства ВПС США - управління ВПС, яке існує для розширення меж військових технологій.

Зазначається, що на момент запуску параметри місії включали "експлуатацію багаторазового космічного літака в нових орбітальних режимах". Космічний корабель працював на високоеліптичній орбіті, яка переміщує його між 1000 км від поверхні Землі і більш ніж 35 750 км від неї.

Відомо, що апарат управляється дистанційно, має довжину близько 9 метрів і висоту 3 метри та може обертатися на орбіті Землі після запуску за допомогою ракети. Він схожий на мініатюрний космічний човник і може використовуватися повторно, оскільки може приземлятися на злітно-посадкову смугу наприкінці кожної місії.

Винятком є службовий модуль X-37B, у якому зберігається частина технічного обладнання космічного корабля: воно має бути скинуте з корабля перед його приземленням. Він може залишатися в космосі роками поспіль, обертаючись навколо Землі протягом 908 днів, підзаряджаючи батареї за допомогою бортових сонячних панелей

Космічні сили США описали цілі попередніх місій X-37B таким чином: "робота в нових орбітальних режимах, експерименти з технологіями обізнаності про космічну сферу і дослідження впливу радіації на матеріали NASA". Вони також згадували експерименти з передачі сонячної енергії з космосу на землю з використанням апарату.

Параметри останньої місії охоплювали "експерименти з технологіями обізнаності про простір" - системами, які використовують для виявлення і відстеження об'єктів на орбіті Землі.

"З огляду на довгу орбіту космічного корабля, він потенційно міг би стежити за супутниками на орбіті Землі, зокрема й за супутниками супротивників", - наголошується в статті.

Запуск космічних апаратів

Американська компанія Radian Aerospace показала оновлений концепт унікального одноступеневого космічного літака Radian One. Згідно з планами розробників, Radian One злітатиме зі злітно-посадкової смуги завдяки "ракетним санчатам" і власним двигунам. При поверненні на Землю він сідатиме, як звичайний авіалайнер.

Radian One хочуть використовувати для космічного туризму, запуску супутників, польотів на МКС, а також для деяких військових місій.

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