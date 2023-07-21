Кірбі зауважив, що цивільні кораблі в Чорному морі намагаються доставити продовольство людям, які його потребують.

Сполучені Штати Америки уважно стежитимуть за діями Російської Федерації у Чорному морі. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми, вочевидь, продовжуємо закликати Росію повернутися до "зернової угоди", і ми дуже уважно стежитимемо за тим, як вони вирішать поводитися в цьому зв’язку", – цитує заяву Кірбі під час брифінгу "Укрінформ".

Крім того, координатор Ради нацбезпеки Білого дому зауважив, що цивільні кораблі в Чорному морі намагаються доставити продовольство людям, які його потребують.

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"Не існує жодних легальних підстав для нападу на цивільне судно, яке йде в український порт за продуктами", – наголосив він.

Зрив "зернової угоди": реакція США на погрози РФ

Після того як 17 липня Російська Федерація в односторонньому порядку вийшла із "зернової угоди", в рамках якаої Україна постачала продовольство до третіх країн, Росії почала погрожувати атакувати будь-які судна, що прямуватимуть в українські порти. На тлі виходу РФ з угоди провідні брокери призупинили страхування таких кораблів.

У США, коментуючи ці погрози, заявили про неготовність оголошувати будь-яку підтримку цих суден. Водночас представник Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що Сполучені Штати не планують брати участь у організації військових конвоїв для кораблів, що прямуватимуть зерновим коридором.

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