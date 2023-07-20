Зокрема, у відповідь на російські ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних, Сили оборони України збільшать кількість та масштаби ударів по окупаційних військах.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на погрози Росіії атакувати усі кораблі, які прямуватимуть до портів України.

"Відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних одна – це збільшення кількості й масштабів ударів СОУ по окупаційних військах. Україна вже давно зібрала до купи всі "червоні лінії" Путіна, звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп", - повідомив секретар РНБО повідомив у мікроблозі Twitter.

Зокрема, він підкреслив, що спроби залякати мають протилежний ефект і катастрофічні наслідки для РФ.

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"Окупантів очікує багато неприємних сюрпризів і привітів – не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів", - наголосив Данілов.

Окремо секретар РНБО додав, що "одеським політикам колишньої Партії регіонів і ОПЗЖ саме час пояснити, як їх повзання по кремлівському килимку привело в Одесу "руський мир" і скільки крові це коштувало".

Зрив "зернової угоди" РФ та загострення ситуації у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, спочатку Росія відмовилась продовжувати термін дії Чорноморської зернової ініціативи, яка була покликана сприяти доставці українського збіжжя в інші країни світу. Після цього армія РФ три ночі поспіль завдавала ударів по портовій інфраструктурі Одеської області, зокрема, знищивши 60 тисяч тонн зерна, які призначалися для Китаю.

Крім того, Міноборони РФ заявило, що з 20 липня всі судна в Чорному морі, що прямують до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення". Таким чином, РФ стала погрожувати атакувати будь-які судна, що прямують Чорним морем до портів України.

Своєю чергою, Міністерство оборони України 20 липня виступило із заявою, що всі судна, які будуть направлятися в російські порти або порти на окупованих територіях України, будуть розцінюватися як такі, що перевозять вантажі військового призначення. Крім того, судноплавство в районах північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальської протоки України заборонено як небезпечне з 05:00 20 липня 2023 року. Також зазначено, що відповідну навігаційну інформацію для мореплавців вже оприлюднили.

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