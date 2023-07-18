Страхування було життєво важливим для забезпечення поставок зерновим коридором.

Найбільший страховий брокер Marsh призупинив дію поліса страхування морських вантажів з України. Він забезпечував страхування екпорту українського зерна по морському коридору в рамках зернової угоди.

Як пише Reuters, дію поліса призупинено після виходу Росії із зернової угоди. Брокери страхували кожен вантаж на суму до 50 млн доларів. Покриття ризиків здійснювалося компанією Ascot разом з іншими страховиками.

"В даний час процес припинено. Він фактично припинений через те, що угода не була продовжена", – заявив глава британського вантажного відділу Marsh, який виступав в якості брокера об'єкта, Девід Роу, додавши, що без зернового коридору існує "велика ступінь невизначеності, пов'язана з ризиком".

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Водночас компанія Ascot відмовилася від коментарів. Відзначається, що страхування було життєво важливим для забезпечення поставок зерновим коридором.

"Є всі підстави очікувати, що страхування буде продовжуватися, але воно може бути пов'язане з високою ціною. Безпека і благополуччя екіпажу повинні бути головним аспектом для кожного судновласника", – сказав керівник Marsh з морських і вантажних перевезень Маркус Бейкер.

Додаткові внески зі страхування від військових ризиків, які стягуються при вході в акваторію Чорного моря, необхідно оновлювати кожні сім днів. Вони вже коштують тисячі доларів і очікується, що надалі тільки дорожчатимуть. У зв'язку з цим судновласники можуть не захотіти дозволяти своїм суднам заходити в зону бойових дій без згоди Росії. Також є загроза від дрейфуючих в море мін.

"Якщо ви подивитеся на ситуацію зараз порівняно з тим, що було три-чотири тижні тому, весь регіон, ймовірно, буде більш небезпечним", – сказав Бейкер.

Відзначається, що страховий ринок Lloyd's of London вже включив Чорноморський регіон в свій список регіонів з високим ризиком.

Вихід Росії із зернової угоди

У понеділок, 17 липня РФ офіційно відмовилася продовжувати дію зернової угоди, в рамках якої експортувалося українське зерно. З такою заявою виступила місія Росії в ООН.

На зрив зернової угоди жорстко відреагував президент України Володимир Зеленський. Він направив офіційні листи президенту Туреччини та генеральному секретарю ООН пропозицією продовжити роботу зернової ініціативи, але вже без Росії.

CNN стверджує, що Кремль і риторика російського уряду не зможе перешкодити відновленню "зернової угоди".

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