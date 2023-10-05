Понад 20 демократів у Конгресі надіслали електронні листи з проханням зібрати кошти після голосування у вівторок за відсторонення Маккарті від посади спікера.

Історичне повалення Кевіна Маккарті з поста спікера Палати представників підносить демократам політичний подарунок: можливість одночасно висміяти невдачу своїх опонентів і заробити на цьому гроші, вважають оглядачі Bloomberg.

"Республіканці в руїнах. Вони борсаються у власному свинарнику некомпетентності", - заявила представник Праміла Джаяпал, демократ від штату Вашингтон, в електронному листі з проханням пожертвувати кошти на її переобрання.

За даними PunditAnalytics, понад 20 демократів у Конгресі надіслали електронні листи з проханням зібрати кошти після голосування у вівторок за відсторонення Маккарті від посади спікера. Представник Республіканської партії від Флориди Метт Гец і невелика фракція консерваторів, які були засмучені тим, що Маккарті працював з демократами над запобіганням призупинення роботи уряду минулого тижня, змусили його понизити в посаді.

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Президент Джо Байден приєднався, надіславши передвиборчий електронний лист, в якому пов'язував ці зусилля з провідним кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом.

"Після відсторонення спікера Палати представників Кевіна Маккарті група республіканців-екстремістів кидає своє ім'я на ринг. Потужні республіканські гравці, такі як Марджорі Тейлор Грін, навіть пропонують зробити Трампа спікером. Серйозно!", - йдеться в електронному листі зі збору коштів.

Сам Гец надсилав електронні листи з проханням зібрати кошти, критикуючи Маккарті за його спроби тримати уряд відкритим.

Республіканцям тепер належить вибрати йому заміну, що, ймовірно, буде заплутаним і складним процесом, оскільки для цього буде потрібна згода майже всіх членів Палати представників Республіканської партії. До тих пір законодавча діяльність палати застопориться. Тимчасовий спікер Патрік Макгенрі закликав провести голосування в середу.

Перспектива того, що республіканці будуть битися між собою і публічно обмінюватися образами, дозволяє демократам залишатися осторонь сварки і дозволити протилежній стороні знайти спосіб вирішити свою незручну сварку.

У електронному листі про збір коштів від лідера меншин Палати представників Хакіма Джеффріса у вівторок йдеться про те, що "екстремальні республіканці MAGA" занурили Палату представників у "хаос, кризу та плутанину".

"Хто знає, скільки часу їм знадобиться, щоб зібратися з силами. З іншого боку проходу демократи Палати представників єдині і готові приступити до роботи", - продовжив він в електронному листі.

Представник Адам Шифф, який балотується на місце в Сенаті Каліфорнії, перед голосуванням попросив у донорів грошей.

Ситуація в Конгресі США - останні новини

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