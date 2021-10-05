Грузинська влада має дотримуватися міжнародних правозахисних норм, зазначив спікер Держдепартаменту Штатів.

Сполучені Штати Америки закликали Грузію забезпечити справедливе ставлення до голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні, свідчить стенограма брифінгу, опублікована на сайті Держдепу.

"Нам відомо про взяття під варту пана Саакашвілі, і ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Ми наполегливо закликаємо грузинську владу забезпечити можливість справедливого поводження з Саакашвілі згідно з грузинськими законами та міжнародними правозахисними нормами й зобов'язаннями Грузії", – підкреслив Прайс.

Читайте такожАдвокат Саакашвілі висловився про його можливу екстрадицію в УкраїнуНагадаємо, 1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії й перебуває в Батумі.

Пізніше стало відомо, що його затримали та помістили в пенітенціарну установу.

Після затримання Саакашвілі заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук – він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров 1 жовтня повідомив, що Володимир Зеленський стурбований новинами з Грузії, де затримали Саакашвілі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 2 жовтня заявив, що в ОП "дуже розчаровані" діями грузинської влади щодо Саакашвілі.

3 жовтня Зеленський підкреслив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

Автор: Віталій Саєнко