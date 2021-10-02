У Офісі президента наголошують, що Міхеїл Саакашвілі є громадянином України і вона має "забрати свого громадянина".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважує, що вони "дуже розчаровані поведінкою" стосовно затриманого напередодні колишнього президента Грузії, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання щодо нинішньої ситуації довкола Саакашвілі, Подоляк сказав:

"По Саакашвілі є офіційна позиція. Ми дуже розчаровані поведінкою по відношенню до громадянина України Михайла Ніколозовича. І відповідно, чекаємо дієвої відповіді, скажімо так, зрозумілої відповіді, від відповідних органів Грузії. І будемо приймати рішення після цього, після консультації на рівні міністрів закордонних справ".

Він додав, що наразі Міністерство закордонних справ займається цим питанням.

На уточнення, чи зв'язувалися вже з консульством, радник керівника ОП зауважив: "Президент постійно тримає на контролі цю ситуацію. Це дійсно трішки для нас незрозуміло".

Подоляк наголосив, що Саакашвілі є громадянином України.

"Ми маємо забрати свого громадянина, все. Тобто, МЗС має надати формулу, як ми це маємо зробити, і так далі", - сказав він.

Затримання Саакашвілі у Грузії

Як повідомляв УНІАН, раніше Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь. 1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії і перебуває в Батумі.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи.

Після затримання Саакашвілі заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Читайте такожСаакашвілі закохався в українського нардепа: вони зробили публічне зізнання (відео)

1 жовтня прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що президент Володимир Зеленський занепокоєний новинами з Грузії, де затримали Саакашвілі. За словами речника глави держави, посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання.

Голова керівної партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали у Грузії у рамках заздалегідь спланованої секретної операції.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати свого попередника Міхеїла Саакашвілі. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але визнала, що того "вимагало верховенство закону". За словами Зурабішвілі, дії Саакашвілі "призвели до дестабілізації в країні".

Автор: Таня Поляковська