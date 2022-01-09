Влада Казахстану повинна самостійно і мирно справлятися з викликами, з якими перед нею постають, впевнені у США.

Білий дім запросив роз'яснення у Казахстану, чому країна звернулася до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на тлі масових заворушень.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з CNN.

"У нас є запитання, чому вони звернулися до цієї організації, де домінує Росія", - сказав Блінкен.

Читайте такожЗ Казахстану прилетів літак із українцями на борту - КулебаДержсекретар США наголосив, що влада Казахстану повинна самостійно і мирно справлятися з викликами, з якими перед нею постають, а головне захищати інститути держави та правопорядку.

"Ми просимо роз'яснень з цього приводу. Але що зараз необхідно, так це те, щоб усе це було вирішено мирним шляхом, з повагою до прав тих, хто намагається зробити так, щоб їхні голоси були почуті", - додав Блінкен.

Ситуація в Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введено режим надзвичайного стану. Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт.

У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "в наведенні порядку" у ОДКБ. Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан вже відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

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