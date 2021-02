Одна з учениць розповіла, що допомога Кінга «просто знесла їй дах».

Стівен Кінг пожертвував 6500 доларів учням початкової школи Фарвелл в Льюїстоні, які вирішили випустити свою книгу.

Читайте такожАмериканець розгадав загадку з книги про полювання на скарби і знайшов $10 тисячПро це пише DTF.

Школярі запустили на Kickstarter програму зі збору грошей на публікацію книги. Кінг покрив всі витрати.

Це адаптація твору Гері Севіджа "Fletcher McKenzie and the Passage to Whole" про пригоди хлопчика зі штату Мен. Хлопчик подорожує в сучасному світі, в тому числі в умовах пандемії COVID-19.

У написаній школярами книзі 290 сторінок. За словами однієї зі школярок, вони писали книгу протягом чотирьох років. Інша учениця розповіла, що допомога Кінга «просто знесла їй дах».

Сам Кінг пожертвування ніяк не прокоментував.

