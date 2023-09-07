Румунія поінформувала Альянс, що уламки російського дрону були знайдені на кордоні з Україною.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує про відсутність даних, які би вказували, що Росія навмисно атакувала ударними дронами територію Румунії, коли завдавала ударів по території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав під час спільного засідання комітету з питань закордонних справ і підкомітету з питань безпеки і оборони в Європейському парламенті.

"Румунська влада підтвердила і поінформувала НАТО, що уламки від імовірного дрону були знайдені на кордоні НАТО з Україною", - повідомив Столтенберг.

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Зокрема, про усі відомості було повідомлено країн-членів Альянсу.

"Триває розслідування. Це демонструє ризик інцидентів і побічних обставин. Ми не маємо жодної інформації, яка би вказувала на якусь навмисну атаку зі сторони Росії. Ми чекаємо на результати розслідування, яке триває", - наголосив Столтенберг.

"Незалежно від цього результату, ми, звичайно, побачили багато бойових дій і також повітряних атак поблизу кордонів НАТО. І у нас теж були інші інциденти у Польщі і не тільки. З цієї причини, ми посилили нашу пильність. Ми уважно стежимо, що відбувається поблизу наших кордонів і ми ще збільшили нашу присутність у східній частині Альянсу", - додав Столтенберг.

На територію Румунії впав російський дрон

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня вночі після нічної атаки російських окупантів на південь Одещини у Держприкордонслужбі заявили, що на території Румунії впали та здетонували запущені РФ дрони-камікадзе "Шахед". Румунська влада цю інформацію спростувала, але українська заявила, що має фотодокази. Прикордонники звернулися до румунських колег з проханням надати важливу інформацію щодо інцидентів на прикордонні, утім відповідь не надійшла.

Як зазначає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, країна прагне "не ескалювати інтерпретацію тих, чи інших подій, щоби просто не бути втягнутими у безпосередній конфлікт".

Президент Румунії Клаус Йоханніс 5 вересня заявив, що на їхню територію не падали ні уламки, ні самі російські безпілотники.

Вже 6 вересня румунське Міністерство оборони підтвердило, що виявило уламки російського дрона в районі Плауру в повіті Тулча.

Того ж дня президент країни Клаус Йоханніс заявив, що це "неприпустима ситуація" і серйозне порушення суверенітету країни. При цьому він наголосив, що Румунія в безпеці і дуже добре захищена з боку НАТО.

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