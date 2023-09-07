Раніше в Міноборони Румунії підтвердили, що знайшли уламки безпілотника на території своєї країни.

У НАТО відреагували на підтвердження Румунії, що на її територію міг впасти "Шахед". Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, в Альянсі заявили, що висловлюють "тверду солідарність" з Румунією, яка повідомила, що частини ймовірного російського безпілотника впали на її територію під час нападу Росії на Україну.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і залишаємося в тісному контакті з нашим союзником Румунією", - йдеться в заяві НАТО.

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Падіння російського безпілотника в Румунії - що відомо

4 вересня під час атаки по Одеській області на територію Румунії впали російські дрони. Українські прикордонники звертатися до румунських колег з проханням надати інформацію про інциденти, але відповіді не було.

Румунія спочатку неодноразово відкидала заяви України про те, що російські безпілотники іранського виробництва впали і вибухнули на її території. Однак 6 вересня Міністерство оборони Румунії повідомило в прес-релізі: "Увечері 5 вересня слідчі виявили елементи, що нагадують уламки дронів".

Президент Румунії Клаус Йоганніс потім закликав до термінового розслідування ситуація. "Якщо підтвердиться, що ці елементи належали російському безпілотнику, така ситуація буде абсолютно неприпустимою і серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії, союзника по НАТО", - заявив він. "Ми знаходимося в стані бойової готовності і знаходимося в постійному контакті з нашими союзниками по НАТО", - повідомив румунський президент.

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