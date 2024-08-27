Засідання Ради зазвичай відвідують посли країн-членів НАТО та українські урядовці.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради Україна – НАТО на прохання Києва. Воно має відбутися в середу, 28 серпня, повідомила речниця альянсу Фарах Дахлалла.

"Засідання відбудеться на рівні послів. Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров поінформує членів Альянсу по відеозв'язку про ситуацію на полі бою і пріоритетні потреби в силах і засобах", – наводить її слова Reuters.

Зазначається, що Рада Україна – НАТО була створена минулого року з метою забезпечення тіснішої координації між Альянсом і Києвом. Засідання Ради зазвичай відвідують посли країн-членів НАТО та українські урядовці.

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"Завтрашнє засідання відбувається після нещодавніх хвиль важких російських ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі. Члени НАТО надали значну підтримку українській протиповітряній обороні і вони віддані подальшому зміцненню оборони України", – наголосила речниця.

Україна і НАТО: ви могли це пропустити

Президент Чехії Петр Павел висловив думку про те, що Україна може вступити до НАТО, навіть якщо не поверне всю свою територію, окуповану Росією. Він нагадав про Західну Німеччину, яка приєдналася до НАТО в 1955 році, перш ніж об'єднатися з радянським сателітом Східною Німеччиною в 1990 році, як приклад приєднання окупованої території до військового альянсу.

Раніше видання Politico писало, що в разі перемоги на виборах у США республіканця Дональда Трампа деякі члени НАТО можуть відмовитись від підтримки Києва.

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