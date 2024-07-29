Цілком можливо, що європейські члени НАТО зможуть переконати Білий дім Трампа залишити їм військову підтримку Києва — з певними умовами.

Ідея екс-президента США і нинішнього кандидата на посаду глави Білого дому Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні може просто означати, що Росія збереже ті території України, які вона зараз утримує. Про це пише Politico.

Автор вважає, що якщо Трамп повернеться в Білий дім, Сполучене Королівство та інші європейські члени НАТО можуть зіткнутися з важким вибором: або прийняти примусове врегулювання на користь Росії, або підтримати президента України Володимира Зеленського у відмові від такої угоди та продовженні опору Росії агресія.

"За останнього сценарію Трамп може навіть вимагати заборонити Україні завдавати ударів по території Росії західним озброєнням. При цьому ще не факт, що Трамп погодиться на таку угоду. ... Криза в цьому плані розділить і послабить НАТО - до такого рівня, коли деякі союзники можуть відмовитися від конфронтації з президентом Росії Володимиром Путіним і припинити підтримку України", - йдеться у матеріалі. Відео дня

При цьому, зазначає видання, така загроза може змусити деякі країни Європи відмовитись від підтримки України, опинившись перед загрозою конфронтації з росією без гарантій захисту від США.

"Можливо, союзники можуть придумати формулу, яка б переконала радників Трампа, що він не повинен нав’язувати Україні мирну угоду, а натомість залишити військову підтримку країни європейським союзникам — із певними умовами цільового призначення. Це Зеленському, звісно, ​​не сподобалося б. Але принаймні погана угода з Трампом може відкласти гіршу угоду з Путіним", - пише видання.

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Європейський Союз намагається заспокоїти США щодо використання прибутків з активів російського Центрального банку для надання Україні допомоги в розмірі близько 50 мільярдів доларів. За даними Bloomberg, у Вашингтоні занепокоєні потенційним зривом отримання прибутків з активів РФ, якщо санкції не будуть продовжені.

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