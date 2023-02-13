На його думку, країни-члени НАТО повинні бути пильними.

Потрапляння розвідувальних аеростатів у повітряний простір США свідчить про необхідність посилення співпраці між членами НАТО у обміні розвідданими й стеженні за повітряним простором.

Про це на брифінгу в понеділок заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, цей інцидент пов'язаний зі схемою Китаю та Росії.

"Те, що ми побачили в США минулого тижня – це частина схеми, за якою Китай, а також Росія збільшують розвідувальну й спостережну діяльність проти держав-членів НАТО через різні канали. Уже були задіяні кіберпростір, супутники і тепер – аеростати", – пояснив він.

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На його думку, країни-члени НАТО повинні бути пильними, збільшити присутність і посилити обмін розвідувальними даними та захист і моніторинг повітряного простору. Столтенберг додав, що посилення співпраці в космічній сфері, зокрема збору даних через супутники та обмін такими даними, мають обговорити на прийдешній зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

Невідомі об'єкти над США

Днями американські військові збили літаючий об'єкт біля канадського кордону.

Це вже четвертий подібний випадок цього місяця. Зокрема, 3 лютого США збили над морем китайську повітряну кулю або аеростат. У Китаї наполягають, що це метеорологічний зонд, який збився з курсу.

Крім того, військові літаки збили непізнані об'єкти над Аляскою і над канадською територією Юкон.

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