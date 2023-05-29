Нещодавно Тбілісі відновив ще й авіарейси з Москвою.

У Грузії пояснили, чому продовжують зближатися з Росією. Спікер парламенту країни Шалва Папуашвілі заявив, що такі кроки від керівної партії "Грузинська мрія" є не "поступками", а "стратегічною політикою терпіння".

Він додав, що наразі нібито не іде мова про відновлення дипломатичних відносин з РФ, також виключають принципові поступки Москві.

"Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика – це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння", – передає слова Папуашвілі "Новости Грузии".

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Спікер також додав, що національним інтересом Грузії є "збереження миру та посилення економіки".

У той же час він звинуватив колишнього президента Міхеїла Саакашвілі та його партію "Єдиний національний рух" якраз у "політиці поступок" Росії. Папуашвілі вважає, що саме ця сила нібито "продавала Росії стратегічні об'єкти".

"Ми намагаємося уникати провокацій та різних погроз, зокрема тих, що лунають з Росії. Ми нікому нічого не віддаємо, ні за що не торгуємося. Наша головна мета – об’єднання країни та євроінтеграція. Для цього потрібні мир та економічний прогрес. Бідна та ослаблена країна не цікава ані абхазам та осетинам, ані західним партнерам", – підкреслив Папуашвілі.

Також спікер висловився і про нещодавнє рішення Володимира Путіна відновити авіасполучення між Росією і Грузії. Папуашвілі каже, що такий крок був зумовлений політичною мотивацією, однак його мету важко визначити.

Зближення Росії і Грузії: що відомо

Президентка Грузії розкритикувала уряд країни за те, що він "говорить однією мовою" з Кремлем. Саломе Зурабішвілі заявила, що Тбілісі і Москва мають ту ж риторику щодо відкриття "другого фронту" у Грузії.

15 травня між Грузією і Росією відновилося авіасполучення. У Тбілісі заявили, що відмовлятися від такого кроку було б непрагматично.

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