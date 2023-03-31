Вона назвала конспірологічною теорією заяви про те, що західні партнери схиляють Грузію до відкриття "другого фронту" проти Кремля.

Уряд Грузії говорить однією мовою з Кремлем, коли йдеться про відкриття так званого "другого фронту" проти Росії.

Таку заяву зробила президент країн Саломе Зурабішвілі, звітуючи перед парламентом, передає "Ехо Кавказу". Глава держави назвала конспірологічною теорією заяви про те, що західні партнери схиляють Грузію до відкриття "другого фронту" проти Кремля.

"Грузинський народ добре знає, що ідея створення Євросоюзу служить саме миру, а не війні. Євросоюз у Грузії служить миру нашої країни за допомогою спостережної місії", - сказала вона.

Відео дня

При цьому Зурабішвілі висловила думку, що сценарії, які моделює уряд, "збігаються з посилами Росії і сепаратистів".

"Тбілісі і Москва говорять однією мовою з приводу цього "другого фронту", - констатувала президентка Грузії.

Закиди грузинського уряду проти України

11 лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Україну в спробах "відкрити другий фронт" війни проти Росією і заявив, що повернення в країну екс-президента Міхеїла Саакашвілі служило цій меті. Він також заявив, що вважає заслугою свого уряду те, що Грузії "вдалося уникнути" війни.

А вже 12 березня Гарібашвілі звинуватив українське керівництво у втручанні у внутрішні справи країни. Цю заяву він зробив, коментуючи акції протесту, які тоді проходили в Тбілісі. Він обурився тим, що президент України Володимир Зеленський публічно підтримав мітингувальників перед парламентом Грузії в той час, коли в самій Україні "складна ситуація" і "очікується ескалація".

Вас також можуть зацікавити новини: