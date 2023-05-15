Уряд Грузії заявив, що відмовлятися від прямого авіасполучення між Росією і Грузією було б непрагматично.

Влада Грузії видала дозвіл російської авіакомпанії "Азимут" на виконання рейсів в країну з 17 травня.

Як повідомляє "Грузія onlinе", про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр економіки та сталого розвитку Грузії Леван Давіташвілі на брифінгу, проведеному після завершення засідання уряду.

За його словами, уряд Грузії послідовний, як в частині інтеграції з ЄС, так і в рішеннях економічної політики, проте відмовлятися від прямого авіасполучення між Росією і Грузією було б непрагматично.

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"Ми очікуємо ефект порядка 300-400 мільйонів доларів у сфері туризму, який можна назвати "ефектом польотів". У 2019 дохід від туризму з РФ склав близько мільярда доларів", - заявив Давіташвілі.

У той же час, колишній держміністр з питань реінтеграції Паата Закареішвілі заявити про те, що "ці економічні вигоди пахнуть кров'ю українського народу".

"Ці економічні вигоди пахнуть кров'ю українського народу. Ті хто православні, мають це побачити. Одна православна держава знищує іншу православну державу. Якщо ви цього не розумієте, я не знаю, про що ви можете говорити. Це аморальна вигода, для мене цей аргумент найбільш неприйнятний", - сказав Закареішвілі.

Відновлення авіасполучення між Росією і Грузією

19 січня 2023 року грузинські політики заявили про можливе відновлення авіасполучення між Тбілісі та Москвою.

10 травня 2023 року президент Росії Володимир скасував візовий режим для громадян Грузії. Крім того, Кремль офіційно дозволив прямі авіарейси в країну.

Рішення Путіна набуває чинності 15 травня. Так, громадяни Грузії зможуть в'їжджати в Росію з внутрішнім паспортом, диппаспортом, службовим паспортом, книжкою моряка, а також з грузинським проїзним документом на термін не більше 90 днів.

15 травня 2023 року Агентство цивільної авіації отримало кілька заявок на регулярне повітряне сполучення між Грузією і Росією.

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