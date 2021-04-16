У будівлі логістичної компанії FedEx в американському Індіанаполісі сталася стрілянина. Повідомляється про вісім загиблих.
Читайте такожУ США другу добу тривають протесті через убивство темношкірого (фоторепортаж)Про це пише The New York Times з посиланням на дані поліції.
Сигнал про стрілянину надійшов в поліцію в четвер близько 23:00 за місцевим часом.
За попередніми даними, чоловік, що стріляв, наклав на себе руки.
Будівля FedEx знаходиться неподалік від міжнародного аеропорту Індіанаполіса.
Here's a look at the @FedEx facility near the Indianapolis International Airport where multiple people were shot tonight. @wrtv has crews on the way to the scene. #WRTVhttps://t.co/ZoOuknFgWipic.twitter.com/rpavdWhKBz— Michael R. Hartz (@MikeThePhotog) April 16, 2021
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