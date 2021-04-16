За попередніми даними, чоловік, що стріляв, наклав на себе руки.

У будівлі логістичної компанії FedEx в американському Індіанаполісі сталася стрілянина. Повідомляється про вісім загиблих.

Читайте такожУ США другу добу тривають протесті через убивство темношкірого (фоторепортаж)Про це пише The New York Times з посиланням на дані поліції.

Сигнал про стрілянину надійшов в поліцію в четвер близько 23:00 за місцевим часом.

За попередніми даними, чоловік, що стріляв, наклав на себе руки.

Будівля FedEx знаходиться неподалік від міжнародного аеропорту Індіанаполіса.

Here's a look at the @FedEx facility near the Indianapolis International Airport where multiple people were shot tonight. @wrtv has crews on the way to the scene. #WRTVhttps://t.co/ZoOuknFgWipic.twitter.com/rpavdWhKBz — Michael R. Hartz (@MikeThePhotog) April 16, 2021

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц