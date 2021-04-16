Стрілянина в Індіанаполісі / фото nytimes.com

У будівлі логістичної компанії FedEx в американському Індіанаполісі сталася стрілянина. Повідомляється про вісім загиблих.

Читайте такожУ США другу добу тривають протесті через убивство темношкірого (фоторепортаж)Про це пише The New York Times з посиланням на дані поліції.

Сигнал про стрілянину надійшов в поліцію в четвер близько 23:00 за місцевим часом.

За попередніми даними, чоловік, що стріляв, наклав на себе руки.

Будівля FedEx знаходиться неподалік від міжнародного аеропорту Індіанаполіса.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц