РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує підтягнути ще до 25 батальйонних груп.

У Кремлі знову заявили, що Росія не загрожує Україні, але її армія залишиться біля кордонів стільки, скільки це буде «доцільно».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

«Ще раз повторюю те, що я говорив вже неодноразово - Росія нікому не загрожувала і не загрожує, і не для кого не становить загрозу. Російські збройні сили перебувають там на території РФ, де це визнано необхідним і доцільним, і перебуватимуть там так довго, наскільки це буде визнано доцільним нашим військовим керівництвом і верховним головнокомандувачем», - наголосив він.

На уточнююче запитання УНІАН, чи повернуться російські військові до місць постійної дислокації, чи вони передислоковані на постійній основі, Пєсков відповів: «Я не можу вам точно сказати - я не володію цією інформацією щодо планів щодо дислокації і передислокації наших військ».

Стягування російських військ до українського кордону

30 березня головнокомандувач Збройними силами України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує підтягнути ще до 25 батальйонних груп, що створює загрозу військової безпеки нашої держави.

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За даними ВСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тисячі військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключили спроби просування російських окупаційних військ углиб території України. За даними розвідників, Росія нарощує військову присутність біля українських кордонів і завершує підготовку комплексу заходів, мета якого - спонукання України до військової відповіді.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію щодо введення ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

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Автор: Роман Цимбалюк