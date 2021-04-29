У 2020 році стало відомо, що РФ хоче відкрити військову базу в Судані.

Судан призупинив будівництво російської військово-морської бази на узбережжі Червоного моря і заблокує будь-яке нове розміщення військових кораблів Росії в країні.

Читайте такожЄвросоюз звинуватив Росію і Китай у підриві довіри до західних вакцинПро це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на арабські ЗМІ.

Питання має вирішити законодавчий орган. Росію про рішення вже поінформували.

Росіяни в Судані: що відомо

Наприкінці листопада 2020 року стало відомо, що РФ хоче відкрити пункт матеріально-технічного забезпечення Військово-морського флоту в Судані.

Про розміщення бази Москва домовлялася ще з екс-президентом і диктатором Омар аль-Баширом, якого скинули у 2019 році. Він пояснював це «захистом від агресивних дій США».

Пізніше ЗМІ дізналися, що радниками у аль-Башира працювали російські політтехнологи, пов’язані з «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним. За інформацією Мінфіну США, російський бізнесмен також утримує на території Судану свою ПВК «Вагнер».

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Автор: Яна Ставська