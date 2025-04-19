Додатково обговорюються заходи проти радіоелектронних атак, включно з GPS-глушінням.

Литва побудує другий транспортний маршрут для підвезення озброєнь із Польщі, щоб забезпечити безпеку Сувалкського коридору - ахіллесової п'яти на східному фланзі НАТО.

Сувалкський коридор буде модернізовано для захисту від можливого нападу Росії на країни ЄС і НАТО, розповів в інтерв'ю Politico заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас. До 2028 року країна реконструює 113 км доріг і 8 мостів у ключовому наземному маршруті між країнами Балтії та Польщею.

Планується підготувати одну з двох основних доріг між Литвою і Польщею для використання у військових цілях, насамперед для перекидання військової техніки і військ (друга вже має подвійне військово-цивільне призначення).

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Крім того, передбачаються нові заходи щодо забезпечення безпеки кордонів, включно з контрольно-пропускними пунктами і блокувальними системами, наприклад, цементними бар'єрами. Годляускас зазначив:

"Особливо в районі Сувалок обговорюються нові заходи захисту вздовж кордонів з Калінінградом і Білоруссю".

Додатково обговорюються заходи проти радіоелектронних атак, включно з GPS-глушінням. Проєкт реалізується спільно з Польщею і буде профінансований поза рамками програм НАТО або ЄС.

Підготовка Литви до можливої атаки РФ

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене повідомила про намір замінувати кордон із Білоруссю та Росією. За її словами, план посилення охорони кордону обговорювали під час двосторонніх візитів із міністрами оборони Польщі та Фінляндії.

Прикордонна служба Литви презентувала новий гелікоптер, який супроводжуватиме транзитні російські поїзди, що курсують до Калінінградської області.

За словами міністра внутрішніх справ країни Владислава Кондратовичюса, гелікоптер буде призначений для супроводу поїздів Спеціальної транзитної схеми та швидкого реагування на потенційні інциденти.

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