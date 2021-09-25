Одне тіло вони підвісили на підйомному крані просто на центральній площі міста.

Таліби вивісили трупи вбитих людей на вулицях міста Герат на північному заході Афганістану.

Зокрема, одне тіло вони підвісили на підйомному крані просто на центральній площі, передає AP News.

За словами керівника місцевої аптеки Вазіра Ахмада Седдікі, який став очевидцем події, спочатку представники "Талібану" привезли чотири тіла на центральну площу, а потім три з них відвезли в інші частини міста для виставлення на загальний огляд.

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Седдікі повідомив, що таліби назвали цих чотирьох учасниками викрадення, вбитими місцевою поліцією.

Як розповів згодом начальник районної поліції Герата, призначений талібами, представники руху нібито врятували батька і сина, викрадених цими чотирма людьми. За його словами, один з бойовиків талібів і цивільна особа були поранені викрадачами, а зловмисники вбиті в перестрілці.

"Мета цієї акції - попередити всіх злочинців про те, що вони не в безпеці", - заявив у коментарі журналістам на площі Герата командир талібів, який не назвав свого імені.

Раніше один із засновників "Талібану" мулла Нуруддін Турабі розповів, що рух планує відродити в Афганістані практику страт і тілесних покарань. Коли таліби перебували при владі в Афганістані в 90-х роках, вони практикували тілесні покарання і публічні страти на стадіонах.

"Ніхто не скаже нам, якими мають бути наші закони. Ми слідуватимемо ісламу і встановлюватимемо наші закони згідно з Кораном", - заявив Турабі.

Крім того, виконуючий обов'язки міністра оборони "Талібану" Мулла Мохаммад Якуб визнав факт того, що бойовики руху здійснили так звані "вбивства помсти" в Афганістані.

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Автор: Катерина Комолова