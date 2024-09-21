Канцлер ФРН зазначив, що його позиція не змінилася.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дав зрозуміти, що залишається непохитним у питанні поставок Україні далекобійних ракет Taurus, повідомляє інформаційне агентство DPA.

На зустрічі з громадянами в Нідергерсдорфі він зазначив, що всупереч тиску багатьох, який чинився на нього, постачання ракет Україні не планується.

"Хоча багато хто чинив на мене тиск, я не буду постачати крилаті ракети, які здатні долетіти до Москви. Я можу запевнити і запевняю тут, на цьому місці: я залишуся при цій позиції", - заявив він.

Шольц також наголосив на необхідності вивчення можливостей для встановлення миру, водночас назвавши наївними твердження представників партій BSW (Спілки Сари Вагенкнехт) і AfD (Альтернатива для Німеччини) про те, що мирні переговори можуть стати альтернативою підтримці України.

Ракети Taurus для України - позиція Шольца

Нагадаємо, близько тижня тому німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не планує відправляти далекобійні ракети Taurus дальнього радіусу дії в Україну, і це остаточне рішення:

"Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми будемо робити і чого ми не будемо робити. Це рішення не зміниться".

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