Заяви політиків не свідчать про те, що президент США чинив тиск на Путіна.

Україна та її союзники будуть розчаровані й стривожені результатами телефонної розмови президента США Дональда Трампа і кремлівського правителя Путіна.

Таку думку висловив московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт. У Кремлі заявили, що політики навіть не обговорювали введення санкцій за відмову від припинення вогню, а у Білому домі - що Росія нібито виступає за мирне припинення війни:

"Я думаю, що європейські лідери і Україна будуть дуже розчаровані тим, що Дональд Трамп, схоже, не чинить більшого тиску на Володимира Путіна. Вони сподівалися, що це буде той момент, коли Трамп виконає свої погрози чинити тиск і підштовхне його до припинення вогню".

Журналіст вважає, що Європу може занепокоїти саме відсутність прогресу в питанні впровадження санкцій, якими Трамп неодноразово погрожував Росії. На Заході це сприймуть як нову спробу Москви затягнути час, відмовляючись від 30-денного припинення вогню.

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За словами Беннетта, попри те, що пройшло вже багато часу, насправді у переговорах мало що змінилося. Слова Путіна про те, що перемир'я можливе лише після досягнення певних домовленостей, практично повторює заяви російської сторони протягом двох останніх місяців.

Розмова Трампа із Путіним

Як відомо, сьогодні президент Сполучених Штатів Америки провів двогодинну телефонну розмову з Путіним, головною темою якої стало припинення війни в Україні.

Незважаючи на позитивний тон розмови, конкретних домовленостей про негайне припинення вогню досягнуто не було. Трамп охарактеризував розмову як "відмінну" та оголосив про початок "негайних" переговорів між Росією та Україною щодо припинення вогню.

Він також запропонував Ватикан як можливе місце для проведення мирних переговорів, зазначивши, що Папа Римський Леон XIV виявив зацікавленість у їхньому проведенні .

Зі свого боку, Путін назвав розмову з Трампом "відвертою та змістовною" . Він підтвердив готовність Росії працювати над мирною угодою, але наголосив, що припинення вогню можливе лише після досягнення певних умов.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп неодноразово обіцяв покарати Росію за відмову від перемир'я та переговорів з Україною. Однак після того, як Москва відмовилася піти на припинення вогню, а Путін не став летіти на прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським, нічого не змінилося.

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