На церемонії були присутні європейські дипломати, в тому числі представники консульства Франції.

У середу, 11 листопада, на немусульманському кладовищі в Джидді в Саудівській Аравії стався вибух під час церемонії пам'яті жертв Першої світової війни.

Про це повідомляє France 24.

У Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що на церемонії були присутні європейські дипломати, в тому числі представники консульства Франції. За їхніми даними, вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

"Франція рішуче засуджує цей боягузливий, непростимий напад", - заявили в МЗС Франції.

В уряді Греції повідомили, що внаслідок вибуху чотири особи отримали «легкі поранення», в тому числі громадянин Греції.

Терор у Франції

16 жовтня у Франції 18-річний уродженець Москви чеченського походження відрубав голову вчителю Самюелю Паті за те, що той показував у школі карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова. Після цього президент країни Еммануель Макрон пообіцяв посилити боротьбу з радикальними ісламістами. Ряд ісламських країн висловили своє невдоволення риторикою Макрона.

29 жовтня стався напад на церкву у французькій Ніцці, який президент Макрон назвав терактом. Там терорист відрізав голову жінці та важко поранив кількох людей, двоє з яких загинули.

Після нападу в Ніцці Макрон мобілізував тисячі військових на охорону громадських об'єктів, у тому числі церков. Також у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози.

У французькому місті Ліон 31 жовтня чоловік влаштував стрілянину біля грецької церкви. В результаті поранення отримав священник.

Також поліцейські у французькому Авіньйоні застрелили чоловіка, який намагався напасти на них з ножем. Крім того, в саудівському місті Джедда терорист з ножем напав на охоронця консульства Франції.

3 листопада у Франції поліція затримала чоловіка, який ходив в центрі Парижа з мачете.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко