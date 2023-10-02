Напад здійснили бойовики так званого "Батальону безсмертних".

Відповідальність за недільний теракт в Анкарі, внаслідок якого двоє нападників загинули, відповідальність взяло на себе курдське воєнізоване угруповання.

Як повідомляють Reuters та ANF News із посиланням на заяву бойовиків Робітничої партії Курдистану (РПК), вибух був "атакою терориста-смертника", запланованою до відкриття парламенту і здійсненою "нашою групою, яка пов’язана з Батальйоном безсмертних".

РПК визнана терористичною організацією в Туреччині, Сполучених Штатах та Європейському Союзі. Вона розпочала бойові дії на південному сході Туреччини в 1984 році, і за час конфлікту було вбито понад 40 тисяч осіб.

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У відповідь на теракт Туреччина ввечері 1 жовтня провела військову повітряну операцію на півночі Іраку, щоб завдати удару по курдських бойовиках.

"Турецькі збройні сили уразили печери, укриття, та склади у регіонах Метіна, Хакурк, Канділ і Гара на півночі Іраку, які, як вважає відомство, контролюються терористами, пов’язаними з Робітничою партією Курдистану (PKK) та Союзом громад Курдистану (KCK). Загалом було знищено 20 цілей", - повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини в соцмережі Х.

Країна зробила це відповідно до права на самооборону, яке передбачає стаття 5 Статуту ООН, аби припинити терористичні напади та убезпечити свій кордон.

"Задля виживання та безпеки нашої країни та нації боротьба з тероризмом триватиме рішуче, доки не залишиться жодного терориста", – наголосило міністерство.

У відомстві запевнили, що Туреччина вжила всіх заходів, щоб уникнути ураження цивільних, історичних та культурних цінностей, а також навколишнього середовища.

Теракт в Анкарі

Вчора, 1 жовтня, в Анкарі двоє терористів організували вибух біля будівлі Головного управління безпеки МВС Туреччини.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Алі Йерлікая. "Близько 09:30 двоє терористів під'їхали до в'їзних воріт Головного управління безпеки на легкому комерційному автомобілі і здійснили вибух", - повідомив він.

За даними турецького мінстра, один з терористів підірвав себе, а інший був нейтралізований.

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