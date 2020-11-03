Інформації про постраждалих поки немає.

У Франції поліція затримала чоловіка, який ходив у центрі Парижа з мачете.

Про це пише Медуза, посилаючись на Reuters.

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За даними представника поліції, невідомого чоловіка затримали в готельному номері. Поки невідомо, чи постраждав хто-небудь від його дій.

Паризьке видання Actu Paris пише, що близько 11:30 ранку кілька людей бачили чоловіка з мачете на станції метро «Пер-Лашез».

🔴 Intervention des forces de l'ordre rue du chemin vert à #Paris. La rue est bouclée, des agents sont en position sur un toit qui fait face à un immeuble de la rue.

Via @actufrparispic.twitter.com/qw2G4d7Hrr — Marie-Amélie Marchal (@marieam_marchal) November 3, 2020

Поліцейські провели затримання на вулиці дю Шемен Вер, за декілька десятків метрів від станції метро. На час затримання вулицю перекрили, а роботу магазинів призупинили.

Терор в Європі: що було до цього

16 жовтня у Франції 18-річний уродженець Москви чеченського походження відрубав голову вчителю Самюелю Паті за те, що той показував у школі карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова. Після цього президент країни Еммануель Макрон пообіцяв посилити боротьбу з радикальними ісламістами. Ряд ісламських країн висловили своє невдоволення риторикою Макрона.

29 жовтня стався напад на церкву у французькій Ніцці, який президент Макрон назвав терактом. Там терорист відрізав голову жінці та важко поранив кількох людей, двоє з яких загинули.

Після нападу в Ніцці Макрон мобілізував тисячі військових на охорону громадських об'єктів, у тому числі церков. Також у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози.

У французькому місті Ліон 31 жовтня чоловік влаштував стрілянину біля грецької церкви. В результаті поранення отримав священник.

Також поліцейські у французькому Авіньйоні застрелили чоловіка, який намагався напасти на них з ножем. Крім того, в саудівському місті Джедда терорист з ножем напав на охоронця консульства Франції.

Увечері 2 листопада у Відні почалася стрілянина в районі Зайтенштеттенгассе. Кілька злочинців, озброєних довгоствольною зброєю, відкрили вогонь по людях, які сиділи у вуличних кафе і ресторанах в останній вечір перед початком локдауном в Австрії через пандемію. В результаті терактів у Відні загинули чотири людини, ще 18 поранені.

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Автор: УНІАН