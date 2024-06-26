Кремль намагається применшити ймовірність того, що за нападами в Дагестані цього тижня стоять ісламістські бойовики, відволікаючи увагу від зростаючої вразливості всередині країни.

У російському регіоні Дагестан у неділю сталася стрілянина, атакували синагогу, дві православні церкви, а також поліцейських, унаслідок чого загинули шістнадцять співробітників правоохоронних органів, православний священик і кілька цивільних. Однак Кремль постарався применшити ймовірність того, що за цим стоять ісламістські бойовики, пише Newsweek.

"Спроби відвернути увагу від можливого зв'язку можуть натякати на зростаючу вразливість президента Володимира Путіна, чия увага і ресурси зосереджені на війні в Україні і тих, хто протистоїть їй всередині Росії", - пише видання.

Пов'язані з Кремлем політики бездоказово стверджують, що напади організували "вороги" з-за кордону, а саме спецслужби України і НАТО, хоча сам Путін безпосередньо не висловлювався з приводу нападів.

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Як зазначає Newsweek, таку саму версію використовували лише кілька місяців тому, під час теракту в "Крокус Сіті Холі" під Москвою, унаслідок якого загинуло більше ніж 140 осіб, при тому, що відповідальність за те, що сталося, взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Замість того щоб розслідувати, як російські спецслужби могли пропустити атаку такого масштабу, Москва одразу ж звинуватила Київ і його західних союзників у допомозі в її організації. Такі звинувачення підкріплюють публічний наратив Кремля про те, що Захід являє собою найбільшу екзистенціальну загрозу безпеці простих росіян, ідеться в статті.

За словами директора відділу досліджень міжнародної безпеки Королівського інституту об'єднаних служб Ніла Мелвіна, два великі теракти, що сталися за такий короткий час, "змушують замислитися над тим, чи не відволікла війна в Україні Кремль від того, що відбувається всередині Росії".

Мелвін додав, що відновлення насильства в Дагестані цього тижня становить загрозу регіональній стабільності на Північному Кавказі та заявам Путіна про відновлення там порядку.

Ситуація на Північному Кавказі загострюється

Дагестан - це переважно мусульманський регіон Росії на Північному Кавказі. Екстремістське насильство зросло там на початку 2000-х років після двох воєн, які російські війська вели в сусідній Чечні. Ці конфлікти дозволили Путіну заявити, що він приніс мир і стабільність у неспокійний регіон, і зміцнити свій імідж гаранта безпеки Росії, зазначає Newsweek.

"Але останнім часом Дагестан, як і інші регіони, де проживають етнічні меншини, прийняв на себе основний тягар інколи непопулярних зусиль Путіна з мобілізації чоловіків для війни в Україні", - йдеться в статті.

За словами Майкла Кларка, професора військових досліджень у Королівському коледжі Лондона, у минулому Кремль звинувачував "міжнародний тероризм" і "джихадизм" у нових спалахах насильства на російському Кавказі. Однак із 2022 року Кремль "докладає всіх зусиль, щоб навіяти, що ці напади якимось чином інспіровані ззовні, і, зокрема, що вони ведуть до Києва, нехай і з натяжкою", - сказав він.

"Примітно, що після недільного теракту російські державні ЗМІ повідомили, що місцевого чиновника Магомеда Омарова було звільнено з посади і виключено з правлячої партії "Единая Россия". У цих повідомленнях стверджувалося, що син і племінник Омарова брали участь у нападах. Якщо ці звинувачення виявляться правдою, вони поставлять Кремль перед незручними питаннями", - пише Newsweek.

Теракти в Росії

Напередодні в Дагестані спалахнули вуличні бої між терористами і поліцією. Зокрема, у Махачкалі невідомі відкрили вогонь з автоматів по синагозі, а потім вступили в перестрілку з поліцейськими. У синагозі сталася пожежа. Крім того, повідомлялося, що атаковано дві православні церкви. За даними росЗМІ, було ліквідовано шістьох бойовиків і понад 15 поліцейських.

CNN зазначав, що після того, як у РФ сталися два масштабні теракти протягом трьох місяців, репутація правителя Росії Володимира Путіна як лідера, здатного гарантувати порядок у величезній країні, похитнулася.

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