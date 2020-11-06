Tesla Tequila відрізняється ароматом сухих фруктів і легкої ванілі зі збалансованим післясмаком кориці і перцю.

Компанія Ілона Маска Tesla почала виробляти та продавати текілу. Напій вартістю $250 розливають у скляні пляшки у формі блискавки.

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Купити його можна в інтернет-магазині компанії, але не більше двох пляшок за раз.

"Представляємо Tesla Tequila, ексклюзивну дрібносерійну текілу аньехо з 100% агави преміум-класу, приготовану з екологічно чистих агав на високогір'ях і низовинах. Витримана протягом 15 місяців в бочках з французького дуба і в видувних вручну скляних пляшках, Tesla Tequila відрізняється ароматом сухих фруктів і легкої ванілі зі збалансованим післясмаком кориці і перцю", — йдеться в описі.

У стрічці Маска в Twitter є пост від 1 квітня 2018 року, де він жартує, що Tesla стала банкрутом, а він "відключився біля Tesla Model 3 в оточенні пляшок Teslaquilla, а на його щоках все ще видно сліди засохлих сліз."

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018

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Автор: Людмила Жерновська