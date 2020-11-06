Пляшка текіли об'ємом 750 мл коштує $250 / фото shop.tesla.com

Компанія Ілона Маска Tesla почала виробляти та продавати текілу. Напій вартістю $250 розливають у скляні пляшки у формі блискавки. 

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Купити його можна в інтернет-магазині компанії, але не більше двох пляшок за раз.

"Представляємо Tesla Tequila, ексклюзивну дрібносерійну текілу аньехо з 100% агави преміум-класу, приготовану з екологічно чистих агав на високогір'ях і низовинах. Витримана протягом 15 місяців в бочках з французького дуба і в видувних вручну скляних пляшках, Tesla Tequila відрізняється ароматом сухих фруктів і легкої ванілі зі збалансованим післясмаком кориці і перцю", — йдеться в описі.

У стрічці Маска в Twitter є пост від 1 квітня 2018 року, де він жартує, що Tesla стала банкрутом, а він "відключився біля Tesla Model 3 в оточенні пляшок Teslaquilla, а на його щоках все ще видно сліди засохлих сліз."

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Автор: Людмила Жерновська