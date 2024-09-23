За словами військового експерта, вступати в таке збройне протистояння для РФ абсолютно безперспективно.

Шанси Росії на перемогу в реальному протистоянні з НАТО дорівнюють нулю. Про це в ефірі росТБ з ведучим Володимиром Соловйовим заявив один із його військових експертів Михайло Ходарьонок.

Він зазначив, що оскільки країни Альянсу володіють потенціалом, непорівнянним із військово-економічними можливостями Росії, війна з ним без застосування ядерної зброї стає абсолютно безперспективною.

"З нашого боку будь-який хід ведення бойових дій буде вкрай невигідним з огляду на перевагу (НАТО - УНІАН) за всіма позиціями у кілька разів. Тому, як мені видається, будь-яке протистояння з блоком НАТО можливе тільки із застосуванням ядерної зброї. Іншого варіанту просто немає", - сказав військовий.

За його словами, є таке поняття, яке називається "основний закон війни", - воно говорить, що хід і результат збройної боротьби визначається сукупністю військово-економічних потенціалів сторін.

"Але якщо військова організація НАТО перевершує нас на порядок за деякими показниками, а то і на два, і на три, то вступати в таке збройне протистояння тільки з конвенційними засобами ураження для нас абсолютно безперспективно", - резюмував експерт.

Ймовірна війна Росії проти НАТО

Румунія збільшує закупівлю боєприпасів після вторгнення російських БпЛА на свою територію. Також в Румунії закликали НАТО відреагувати на нещодавні випадки з падінням БпЛА на території країни.

Раніше колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко пояснив, чому Польща та Румунія не збивають російські БпЛА. За його словами, причина в тому, що Путін розуміє лише мову сили, проте Захід не може її продемонструвати.

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